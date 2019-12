Vaste coup de filet aux États-Unis où les forces de l’ordre ont récemment confirmé l’arrestation de plus de 200 membres d’un même gang, le MS-13. Une série d’arrestations réalisée du côté de New York, de Baltimore et du Salvador qui devrait amplement satisfaire le président Trump pour qui ce même gang illustre à merveille les relations entre le crime organisé et l’immigration illégale.

D’origine hispanique, ce gang est connu pour sa violence. Deux ans d’enquête auront été nécessaires aux forces de la DEA, l’agence antidrogue américaine, pour arriver au résultat souhaité. Une information confirmée par le procureur du comté de Suffolk, à Long Island, lieu privilégié des membres de cette organisation. En effet, sur les plus de 230 personnes arrêtées, 96 viennent de New York.

Vaste coup de filet de la DEA

Visiblement satisfait, Ray Donovan, responsable de la DEA pour la région de New-York semble d’ailleurs estimer que ces arrestations viendront mettre fin aux efforts du MS-13 d’élever et imposer la brutalité sur la côte Est. En outre, il s’agit d’un message fort envoyé par les autorités qui confirment par la même occasion qu’elles ne laisseront rien passer en terme d’organisation illégale.

Une opération compliquée à mettre en place, qui a toutefois permis d’éviter la mise en route de sept projets d’assassinats. Enfin, ce ne sont pas moins de 10 kilos d’héroïne, de cannabis ou encore de cocaïne qui ont été découverts et saisis au cours des différentes opérations menées. Un véritable coup dur logistique et d’image pour ce gang qui, en 2017, affirmait compter jusqu’à 10.000 membres.

Trump point du doigt le MS-13

Pour Trump en revanche, la victoire est totale. En effet, le président américain a longtemps relié le MS-13 et les problèmes d’immigration clandestine aux États-Unis. Selon lui, les routes reliant l’Amérique centrale et le Mexique, puis les États-Unis étaient gérées par les représentants du gang qui, comme l’a confirmé le président américain, seront expulsés du pays dans les jours qui suivent.