Une nouvelle sortie qui provoque la polémique, le débat. En effet, à l’occasion du dernier épisode de l’émission Face à l’info, dans laquelle Zemmour apparaît quotidiennement en compagnie de de Christine Kelly, le polémiste a tenu des propos relativement offensifs à l’encontre de l’hymne algérien. Selon ses dires, il s’agirait d’ailleurs du seul hymne au monde qui traite d’un adversaire direct, la France en l’occurrence.

Les vestiges de la période coloniale française sont nombreux et parfois, douloureux. C’est en substance ce qu’a pointé du doigt Eric Zemmour, le 18 décembre dernier, lors de son émission Face à l’Info, évoquant l’hymne national algérien. Selon ses explications, cette chanson est la seule au monde à directement viser une nation qualifiée d’ennemi, la France. Un point de vue partagé par divers représentants de la droite dure.

L’hymne algérien, anti-Français ?

Interrogé à ce sujet par le magazine Valeurs Actuelles, l’essayiste Jean Sévillia a totalement partagé le point de vue de Zemmour, rappelant que l’hymne national algérien, autrement appelé le Kassamn, a été écrit et composé en pleine période de révolution indépendantiste. À l’époque, la France était bien implantée en Algérie et a alors dû faire face au soulèvement d’une partie de la population. Face à la révolte, Paris a décidé de rendre à Alger son indépendance, qui en 1963 confirmera l’œuvre de Moufdi Zakaria comme étant l’hymne national officiel de l’Algérie.

La France souffre de sa période coloniale

Si la France n’est plus présente en Algérie, le passé colonial reste difficile à assumer pour l’hexagone. Macron, récemment de passage en Afrique a plusieurs fois affirmé qu’il reconnaissait les erreurs de la France et, qu’à titre personnel, il n’a jamais considéré le colonialisme comme étant une idée judicieuse. Un discours qui tranche avec les idéaux du FLN, le Front de libération nationale. Selon Éric Zemmour, le parti continue de taper sur la France et ses envies d’expansion afin de faire culpabiliser et surtout, de continuer à exister dans les sondages.

Le polémiste affirme ainsi que, depuis une soixantaine d’années maintenant, le Front de libération nationale joue un jeu dangereux, via lequel il a pour seul objectif de taper sur la France, qui se laisserait faire. Le meilleur exemple, selon ses explications, reste cette intervention du candidat Emmanuel Macron. À l’époque, ce dernier était de passage en Algérie lorsqu’il a prononcé un discours qui restera dans les annales. Évoquant un « crime contre l’humanité » en parlant de la période coloniale, celui qui deviendra président de la République quelques semaines plus tard semble directement nourrir ce sentiment de « victimisation » de la France.