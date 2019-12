Un sondage qui ne devrait pas plaire à Donald Trump. En effet, en Allemagne, le président américain est, selon une étude, considéré comme la plus dangereuse des menaces de ce monde, devançant par la même occasion,Vladimir Poutine, Kim Jong-Un, Ali Khamenei ou encore Xi Jinping. Preuve que la politique américaine semble connaître quelques oppositions.

Une petite surprise toutefois quand on sait que, traditionnellement, l’Allemagne et les États-Unis sont des alliés plutôt proches. En revanche, les nombreuses menaces du président américain sur l’Europe et son économie ainsi que sa tendance à prendre des décisions impulsives, loin d’être en accord avec les règles diplomatiques, commencent à faire peur. Résultat, le panel des personnes interrogées pour l’agence de presse DPA, a placé ce dernier en-tête de leur liste, et ce, de très loin.

Trump, une réelle menace à ce monde selon les Allemands

Avec 41% des votes, le président Trump devance le leader nord-coréen, Kim Jong-Un, qui se place en seconde position des plus grandes menaces de ce monde, avec 17% des suffrages, juste devant Vladimir Poutine et l’Ayatollah Ali Khamenei, avec 8% chacun. Enfin, le président chinois Xi Jinping semble être plutôt bien vu, terminant bon dernier de ce classement, avec 7% des voix.

Merkel, elle aussi affaiblie

Enfin, un second sondage a pour sa part démontré la défiance des Allemands vis-à-vis de leur propre pouvoir. 57% des 2.000 personnes interrogées pour l’institut Kanter, ont ainsi affirmé avoir plus confiance en Emmanuel Macron qu’en Angela Merkel. Toutefois, ce chiffre s’explique assez facilement. La posture internationale de la France a été rétablie depuis l’arrivée au pouvoir du nouveau président, ce dernier n’hésitant pas à imprimer un rythme infernal et à hausser le ton face aux grands de ce monde. De son côté, la chancelière s’apprête à passer la main et semble être désormais un peu plus en retrait, de quoi proposer une image un peu moins dynamique.