Bientôt libéré ? En effet, un noir américain, jugé à six reprises pour un quadruple meurtre qu’il affirme n’avoir jamais commis, va être libéré de prison en attendant qu’un septième procès ne se tienne. Une information confirmée par un juge du Mississippi, qui a décidé d’étudier une nouvelle fois cet incroyable dossier.

Âgé de 49 ans, Curtis Flowers a passé les 23 dernières années de sa vie derrière les bateaux. Toutefois, tout pourrait bien changer dans les semaines à venir, ce dernier bénéficiant d’un coup de pouce de la Cour suprême des États-Unis, qui a annulé au mois de juin dernier le dernier verdict prononcé à son encontre. Selon les dires des neuf juges, les citoyens noirs ont été explicitement écartés de la sélection du jury. Une décision qui ouvre la porte à un nouveau procès.

Curits Flowers aura-t-il droit à un septième procès ?

D’ici à ce que celui-ci soit accordé, l’avocat de Curtis Flowers a décidé de demander une remise en liberté surveillée. Si cette demande a été acceptée, cette dernière reste conditionnée au port d’un bracelet électronique. Une caution de 250.000 dollars a également été versée. Un énième rebondissement dans cette folle affaire, qui a débuté un soir de juillet, en 1996 lorsque quatre employés d’un magasin de meubles de Winona, au Mississippi seront abattus.

Après six mois d’enquête, Flowers sera alors arrêté. Ayant brièvement travaillé dans le magasin, quelques mois plus tôt, ce dernier aurait été apperçu aux environs des lieux du drame lorsque ce dernier s’est déroulé. S’il a toujours clamé haut et fort son innocence, l’homme a eu droit à six procès. Il sera même condamné à la peine capitale en 2010, avant que la Cour suprême ne vienne finalement invalider ce jugement.

Le système judiciaire américain, pointé du doigt

Une affaire qui vient remettre en cause tout le système judiciaire américain. Outre les nombreuses questions liées à la couleur de peau de Flowers, de nombreuses inquiétudes ont été exprimées au sujet de la façon dont les procureurs américains sont élus. Doug Evans, en place depuis 1991, devrait une nouvelle fois être chargé d’étudier ce dossier. Une situation incompréhensible pour l’une des magistrates qui a pointé du doigt « l’absence de contrôle sur les procureurs » dans le système judiciaire.