Alors que la Chine et les États-Unis se livrent une guerre commerciale sans répit, Pékin semble avoir également envie de se frotter au Canada avec qui les tensions se font également de plus en plus vives. Ottawa est effectivement accusé par la Chine de faire pression sur l’exécutif, en compagnie d’autres pays, afin d’obtenir gain de cause dans le dossier de ses deux citoyens actuellement emprisonnés.

Il y a quelques mois, étaient arrêtés Michael Kovrig et Michael Spavor, sur fond de tensions diplomatiques entre Pékin et Ottawa. La Chine n’a effectivement pas supporté de voir Meng Wanzhou, la fille du fondateur du géant Huawei, être arrêtée sur demande américaine. En guise de représailles, selon le Premier ministre Trudeau, deux citoyens canadiens ont ainsi alors emprisonnés par les forces de l’ordre chinoises. Depuis, le Canada tente le tout pour le tout afin d’obtenir leur libération, quitte à demander au gouvernement américain d’imposer la remise en liberté de ces deux ressortissants dans l’accord commercial actuellement négocié avec la Chine.

La Chine ne lâchera rien au Canada

Une prise de position qui irrite les autorités chinoises. Récemment, l’ambassade chinoise à Ottawa a ainsi exprimé son insatisfaction et son opposition la plus ferme à cette approche. Selon ses dires, il s’agirait ici d’une forme de diplomatie « du mégaphone ». Le Canada, conscient de ne pas être entendu, a semble-t-il décidé d’exercer des pressions diplomatiques sur la Chine avec d’autres gouvernements en vue d’avoir plus de poids. Une stratégique que Pékin a qualifié de vaine, de quoi mettre en lumière de nouvelles distensions et dégrader un peu plus les relations diplomatiques entre les deux pays.

Washington, en arbitre ?

Aujourd’hui, peu de solutions semblent exister. En effet, si la Chine et le Canada ne semblent pas être en mesure de s’accorder, il y a fort à parier que les lignes ne bougent pas, d’un côté comme de l’autre. Depuis son arrestation pour avoir outrepassé les sanctions américaines imposées à l’encontre de l’Iran, l’ambassade de Chine réclame la libération de Meng Wanzhou, condition visiblement sine qua non à la libération des deux ressortissants canadiens. Accusés d’avoir mis en danger la sécurité nationale chinoise, les deux hommes pourraient être poursuivis dans les prochaines semaines par la justice chinoise.