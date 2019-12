Après avoir reçu les ministres du gouvernement pour les voir défendre leurs budgets prévisionnels 2020, la commission budgétaire du parlement a adopté hier lundi 16 décembre, le rapport général du projet de loi des finances gestion 2020. Selon des sources concordantes, le rapport est passé comme une lettre à la poste recueillant le vote de tous les députés membres de cette commission.

Signalons que le ministre de l’économie et des finances était présent au cours des travaux qui ont mené à l’adoption de ce rapport général. Romuald Wadagni a éclairé un peu plus la lanterne des députés sur le contenu de ce projet de budget de l’Etat gestion 2020 et les priorités pour 2020 de l’équipe gouvernementale à laquelle il appartient. L’argentier national a longuement disserté sur les axes majeurs du projet de loi des finances, et les diverses orientations pour 2020.

Le projet de loi des finances 2020 est de 1986 milliards 910 millions de Fcfa

Après l’adoption de ce rapport général, il sera procédé le jeudi 19 décembre à l’examen et au vote de ce projet de budget en plénière. Rappelons qu’après le ballet des ministres et chefs d’institutions de la république devant la commission budgétaire du parlement, il y a eu des débats préliminaires sur le document budgétaire avec l’implication effective du ministère de l’économie et des finances.

Les débats ont conduit à l'adoption des rapports spéciaux sur l'étude du projet de loi des finances. Ces rapports incluent les amendements. Ce n'est qu'après ces étapes que le rapport général a été adopté hier lundi 16 décembre.