Pour les fêtes de fin d’année, on peut dire que Matthieu Delormeau, l’animateur de Touche Pas A Mon Poste et Aya Nakamura,la superstar de la chanson française ne dîneront pas ensemble. Cela fait plus d’un an maintenant que les deux jeunes gens s’écharpent sur les réseaux sociaux depuis la boulette de Nikos Aliagas lors de la cérémonie des NRJ Music Awards 2018.

Au cours de cette cérémonie, Nikos, sans le faire exprès avait écorché le nom d’Aya Nakamura sur scène. Il faut dire que cette boulette de l’animateur avait mis en colère la chanteuse qui avait alors demandé des excuses à Nikos sur les réseaux sociaux. Par la suite, Matthieu Delormeau est venu s’incruster dans cette polémique, l’animateur s’est alors insurgé contre le comportement de “diva” de la chanteuse.

La réconciliation ce n’est pas pour maintenant

Delormeau dira que l’interprète de Djadja est mal placé pour demander à ce que Nikos s’excuse. “Maintenant madame, elle attend que Nikos l’appelle, moi elle m’a traité de petit c*n sur internet et elle ne s’est pas excusée. Pour qui elle se prend ?” avait livré l’animateur de TPMP avant d’indiquer que ça peut arriver à tout le monde d’écorcher malencontreusement le nom d’une personnalité.

Il ya quelques jours, Matthieu Delormeau a publié une vidéo sur Twitter qui risque d’envenimer sa relation avec Aya Nakamura. Lors de l’émission TPMP People, Matthieu Delormeau s’est vu offrir un cadeau auquel il ne s’attendait pas du tout.

En effet, ses collègues lui ont offert un calendrier d’Aya Nakamura, il faut dire que ce cadeau n’a pas du tout plu au jeune homme qui est allé jeter ledit calendrier dans la poubelle. Le geste de Delormeau montre que la tension ne baissera pas de sitôt avec Aya Nakamura. On attend la réaction de cette dernière.