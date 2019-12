Aya Nakamura, chanteuse pop franco-malienne, avec un répertoire musical mélangeant des sons urbains et afrobeat; avait très tôt commencé avec des amis de longue date; à publier sa musique en ligne. Rapidement, le succès est au rendez-vous avec des titres comme ‘’journal intime ‘’ et ’’Brisé ‘’. Mais c’est avec ‘’Djadja’’ en 2018 qu’elle touche les étoiles avec plus de 450 millions de vues sur YouTube. C’est ce dernier tube qu’aurait choisi de reprendre, « pour les nuls » un jeune chanteur belge.

Un remix pour des non initiés

Jonathan krego c’est l’auteur de ‘’Djadja Pour les Nuls ‘’, une jeune étoile de la chanson belge, qui avait en 2018 participé à la saison 7 de The Voice : La Plus Belle Voix, l’émission française de télé-crochet musical. Le jeune homme, un fan de la chanteuse franco-malienne, avait voulu rendre le tube ‘’Djadja’’, plus accessible au plus grand nombre.

Il faut dire que la chanteuse qui à son arrivée en France débarque à Aulnay sous-Bois en région parisienne, se serait appropriée et l’utilisait dans ses chansons; le phrasé châtié et particulier de la jeunesse française des banlieues. Verlans, argots ; et autres langages codés et secrets pour les personnes qui ne leurs sont pas familières.

Ce serait donc pour rendre la chanson plus accessible que, Jonathan, ce dimanche 22 décembre, proposait une version de la chanson, en français, mais dans un registre plus soutenu, pour les non-initiés.

« Y a encore trop de gens qui ont du mal à comprendre ce que Aya Nakamura raconte dans ses chansons. Du coup j’ai fait une cover de Djadja en français soutenu, pour les nuls » écrivait le jeune belge en introduction à sa vidéo sur Twitter. Et là aussi, le tube faisait le buzz, 230 000 vues en 24 heures.

Il faut dire qu’Aya Nakamura en ‘’online star’’ semble transformer en buzz tout ce qui a trait à elle. En août déjà, la vidéo de quelques secondes d’une fillette avait comptabilisé près de deux millions de vues uniquement parce qu’elle avait ; mimique, coiffure et gestuels à l’appui ; imité « la chorégraphie de son idole sur le morceau Pookie ».