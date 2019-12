Les membres du gouvernement ont tenu ce mercredi 18 décembre 2019, le traditionnel conseil des ministres. Entre autres décisions issues de ce conclave gouvernemental, les nominations dans cinq ministères.

Nestor Dossou Mignanhouande est le nouveau directeur de l’administration et des finances au ministère de l’industrie et du commerce. Jean Claude Dona Houssou, ministre de l’énergie continue d’étoffer son ministère. Il place Athanase Hounkpè à la tête de la direction de l’administration et des finances. Cocou Akpata est promu directeur de l’administration et des finances au ministère de la communication et de la poste.

Au ministère du cadre de vie et du développement durable, le commissaire de police Césaire Agbossaga et président du bureau exécutif du club As Tonnerre de Bohicon est nommé directeur général de l’agence pour la réhabilitation de la cité historique d’Abomey en remplacement à Dah Cyriaque Agbalènon, décédé au Maroc le 21 mars 2018. Imorou Ali Bachabi est le nouveau secrétaire général du ministère de la santé.