Le monde de la télé-réalité britannique est en deuil car il vient de perdre deux personnages emblématiques d’une émission très suivie Outre-Manche. Billy et Joe Smith sont des frères jumeaux qui ont participé au programme télé My Big Fat Gypsy Wedding, qui cartonne en Angleterre. Malheureusement, ils ont tous les deux été retrouvés pendus à Sevenoaks, une province de la Grande-Bretagne d’après les informations du quotidien anglais, The Sun.

Les deux jeunes hommes sont morts dans la fleur de l’âge car ils n’étaient âgés que de 32 ans. The Sun indiquera que les corps de Billy et Joe Smith furent découverts dans la matinée du 28 décembre. Les défunts étaient devenus des vedettes locales après leur apparition en 2013 dans la 3e saison de My Big Fat Gypsy Wedding.

Un drame qui a choqué

L’émission a pour singularité de mettre en vedette et de suivre le quotidien des familles irlandaises, des gens du voyage. L’émission a dépassé les frontières anglaises et a notamment fait fureur aux États-Unis où le programme était diffusé sur la chaîne TLC.

D’ailleurs, la chaîne américaine a tenu à rendre hommage à Billy et Joe Smith à travers un message sur Twitter: “Nos cœurs sont avec la famille, les frères et sœurs, et les amis de Bill et Joe, en cette période difficile” a livré TLC.

Rien n’explique pour le moment ce qui a poussé les deux jeunes hommes à se suicider, une enquête sera ouverte début 2020 pour déterminer les causes de ce drame. La communauté des gens du voyage en Angleterre a exprimé toute sa tristesse suite à l’annonce du suicide des deux jumeaux et d’avoir une pensée pieuse à l’endroit de la famille Smith.

Un des responsables de la communauté a tenu à interpeller l’opinion sur la souffrance que vivent les gens du voyage.

“La vie peut être très difficile pour les Roms et ils souffrent souvent en silence” a livré le responsable