C’est par le match entre l’Aspac et Flowers chez les dames que la Fédération béninoise de handball a lancé hier mardi 24 décembre au Hall des arts et loisirs de Cotonou, la phase finale des championnats nationaux de handball senior homme et senior dame, saison 2018-2019.

Ce match entre les dames de l’Association sportive du Port autonome de Cotonou (Aspac) et celles Flowers a donné le ton de cette compétition que les hommes ont débuté dans la matinée d’hier. Dans la chaleur presqu’étouffante du palais des sports du Hall des arts et loisirs de Cotonou la course au titre a donc été lancé par le président de la fédération Antoine Bonou et le président de la Confédération africaine de handball, Arèmou Manzourou.

Dans cette rencontre de dames âprement disputée, les joueuses des deux clubs vont étaler toutes leurs connaissances technique et tactique. Mais, la sensation de cette soirée est bien l’équipe de l’Aspac. Les filles de l’équipe portuaire se sont montrées conquérantes durant toute la partie. En première mi-temps de cette rencontre, elles ont mené 12-08. Mais au retour, elles se sont fait rattraper surtout avec le retour sur le banc du manager général des Flowers, Aimé Sebio (21-21).

Elles vont même perdre l’avantage (21-22) avant de reprendre la main dans les toutes dernières minutes du match. Elles ont donc inscrit 3 buts supplémentaires pour mener 25-22 et gagner le match. «J’ai été agréablement surpris par le niveau de jeu affiché par les diverses équipes en compétition notamment l’équipe de l’Aspac qui m’a marquée de par sa qualité de jeu», a confié Aremou Mansourou à l’issue de ce match.

Quelques résultats enregistrés ce mardi

Dames

Flowers # Aspac 22-25

Espoir # Aso Modèle 15-18

Hommes

Abo Sport # Cannon 26-14

Entente Hbc # Aso Modèle hbc 36-26

Aspac Hbc # Buffles Hbc 25-31

Flowers # Assec 35-16