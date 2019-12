Un accouchement pas comme les autres s’est déroulé en Chine. Une femme de 62 ans a mis au monde un petit garçon. L’accouchement a eu lieu dans la province de Hunan, dans le centre de la Chine. Selon un média chinois, le nouveau-né pèse 2,95 kg et sa maman vont très bien. L’heureuse mère a pu tomber enceinte après plusieurs tentatives grâce à la fécondation in vitro. La naissance quant à elle a eu lieu par césarienne. A la fin du mois d’octobre la chinoise dénommée Tan avait été hospitalisée à cause de douleurs répétées qu’elle ressentait au bas-ventre. Quand les médecins l’ont reçu, ils ont diagnostiqué un diabète gestationnel et un problème cardiaque.

Une chinoise de 67 ans avait accouché en octobre

A en croire les spécialistes, Tan a au cours de la césarienne, failli avoir une crise cardiaque. Notons que cet accouchement a eu lieu après qu’une chinoise âgée de 67 ans ait donné naissance à une petite fille à la fin du mois d’octobre dernier, dans l’est de la Chine. Elle se disait être la femme la plus âgée au monde à mettre un enfant au monde, après être tombée enceinte de façon naturelle. Cependant, le Guinness des Records indique que c’est une ressortissante britannique qui détient ce record. Celle-ci en 1997 avait donné naissance à un enfant, alors qu’elle avait 59 ans.

Signalons que la chinoise, qui a récemment accouché d’un petit garçon était secouée par la disparition, 6 ans plus tôt de son unique fils âgé de 31 ans. Ce qui a fait qu’elle voulait à tout prix avoir un nouvel enfant.