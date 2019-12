Englué dans un conflit avec la Chine, le Canada a trouvé en Washington, un allié de poids. Après des appels du pied signé Justin Trudeau, le secrétaire d’État américain Mike Pompeo a officiellement répondu, offrant son soutien total à Ottawa. Pour rappel, le Canada a appelé les États-Unis à conclure l’accord commercial qui liera Washington à Pékin, si et seulement si une clause réclamant la libération de deux citoyens canadiens arrêtés et emprisonnés est instaurée.

C’est au cours d’un entretien téléphonique entre Mike Pompeo et François-Philippe Champagne, ministre canadien des affaires étrangères que Washington a confirmé soutenir le Canada dans sa démarche. Une prise de position saluée par Ottawa, qui se félicite de voir que les États-Unis et le Canada se posent comme les promoteurs de la paix et de la prospérité à travers le monde. Un appel plus que productif et positif dans sa finalité, qui pourrait toutefois avoir d’importantes répercussions sur la Chine.

Washington apporte son soutien à Ottawa

Récemment, Pékin a effectivement qualifié la stratégie politique canadienne d’inutile et de vouée à l’échec. Selon les dires du gouvernement chinois, l’idée de s’allier avec d’autres nations afin d’exercer des pressions sur la diplomatie chinoise est une stratégie vouée à l’échec. De quoi craindre de nouvelles représailles chinoises ? S’il apparaît difficile d’imaginer Pékin enfoncer le clou de la sorte, ce soutien américain au Canada pourrait jouer dans les négociations commerciales entre les deux nations, négociations qui traînent en longueur.

Comment la Chine va-t-elle réagir ?

Pour rappel, les relations entre la Chine et le Canada ont pris une tournure dramatique après que le pays à la feuille d’érable ait accepté la demande américaine d’arrêter Meng Wanzhou, fille du fondateur de la firme chinoise Huawei. Selon les autorités américaines, cette dernière a outrepassé les sanctions imposées à l’encontre de l’Iran. Depuis, Meng Wanzhou est en liberté surveillée au Canada, en attente de son extradition vers les États-Unis, d’où elle pourrait être jugée. Face à ce coup de poignard, la Chine a alors répliqué en annonçant les arrestations de deux citoyens canadiens, Michael Kovrig et Michael Spavor, accusés par la justice chinoise d’avoir directement mis en danger la sécurité nationale.