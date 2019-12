Les Reds ont disputé leur quatrième finale de coupe du monde des clubs ce samedi 21 décembre 2019. Liverpool qui avait perdu en 1981, 1984 et 2006 s’est octroyé cette-fois ci le titre de champion d’Europe au bout d’un match âprement disputé contre le club brésilien Flamengo. Les coéquipiers de Sadio Mané ont remporté la partie par un but à zéro.

Roberto Firminho décisif

Liverpool a entamé le match avec trois occasions nettes dès les premières minutes. Le club brésilien parvient à stabiliser le match et à se montrer dangereux notamment en première période en se créant plusieurs occasions. Le match s’acheminait vers les tirs au but lorsque les Reds parviennent à arracher le but de la victoire à la 99ème minute. Grâce à un contre bien mené, Sadio Mané parvient à servir le brésilien Roberto Firminho qui concrétise cette occasion en marquant l’unique but de la rencontre.

Le sénégalais Sadio Mané s’était fait accrocher dans la surface de réparation et avait obtenu un penalty à la 92ème minute. La faute avait été annulée aussitôt après par l’arbitre après visionnage de l’assistance vidéo (VAR). Avec cette victoire de Liverpool, l’Europe s’impose pour la septième fois consécutive en coupe du monde des clubs : Bayern Munich (2013), FC Barcelone (2015) et Real de Madrid (2014, 2016, 2017 et 2018).