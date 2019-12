L’année 2019 aura été celle de Davido. Son nouvel album dévoilé, des collaborations avec les plus grandes stars internationales, un enfant et un mariage, David Adeleke aura fait parler de lui à de nombreuses reprises. Toutefois, l’année n’est pas encore terminée et, soucieux de la conclure en beauté, l’artiste a décidé de faire un superbe geste à l’encontre de deux de ses fans.

Lors d’un arrêt à Energy City, dans l’État de Lagos, le 27 décembre dernier, Davido a ainsi mis le feu à la scène. Enchainant les titres, ce dernier profite de l’ambiance folle pour délivrer un show dont lui seul semble avoir le secret. Mais ce qui fera le plus parler, sera bien ce geste qu’il aura à l’encontre de deux fans à qui il donnera un million de nairas chacun, soit l’équivalent de près de 2800 dollars.

Davido offre 2 millions de nairas à deux fans

Les interrogeant, il leur demande ainsi leur nom et ce qu’ils font dans la vie. Le premier, un homme, se présentera comme était Manny, un étudiant à l’université de Covenant. La seconde personne, une femme, affirmera pour sa part être étudiante au sein de l’université Afe Bababola. Une preuve de plus que l’artiste nigérian, connu pour sa générosité, sait faire plaisir à ses fans, autrement qu’en leur délivrant de jolis concerts.

Un artiste qui sait dire merci

Actif auprès de sa communauté, Davido semble ne pas oublier qui il est, d’où il vient et surtout, à qui il doit son incroyable succès. Porté par tout un pays qui souhaite le voir réussir plus que quiconque, ce dernier sait dire merci. Récemment, il a par exemple été filmé en train de distribuer un peu d’argent à celles et ceux qui passaient devant son domicile de Lagos. De quoi l’élever toujours un peu plus au rang de prophète en son pays.