Le ministre iranien des Affaires étrangères Mohammad Javad Zarif arrivait dimanche soir à Moscou à la tête d’une délégation de haut rang pour des entretiens avec son homologue russe et d’autres hauts responsables. Une occasion que le chef de la diplomatie iranienne n’a pas boudé pour condamné les récentes frappes américaines en Irak contre des forces ayant le soutien de Téhéran. Le diplomate avait accusé les USA, de soutenir le terrorisme.



« L’Amérique soutient le terrorisme »

Ce dimanche, le secrétaire à la Défense Mark Esper annonçait que les États-Unis avaient lancé des « F-15 Strike Eagles » contre cinq cibles associées au Hezbollah, une milice chiite parrainée par l’Iran. Trois cibles dans l’ouest de l’Irak et deux dans l’est de la Syrie représentant soit des installations de commandement et de contrôle, soit des caches d’armes pour les milices soutenu par l’Iran.

Selon le Pentagone les milices associées au Hezbollah étaient responsables de 11 attaques à la roquette contre des bases de la coalition au cours des deux derniers mois, dont une qui aurait couté la vie à un entrepreneur américain et blessé quatre militaires américains à Kirkouk pas plus tard que vendredi matin.

Téhéran ce lundi avait nié avoir quoique ce soit à voir avec les prétendues attaques et condamné les raids américains ; et Abbas Mousavi le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères de déclarer à la presse nationale que « L’agression militaire américaine contre les forces irakiennes sur le sol irakien est (…) un exemple clair de terrorisme ». Une assertion qui venait en droite ligne des déclarations du chef de la Diplomatie iranienne, depuis Moscow. « Les récentes actions des USA en Irak sont inacceptables ; Alors que L’Iran et la Russie essaient de ramener la paix dans la région » avait déclaré en substance Mohammad Javad Zarif .

Pour Téhéran, « Les États-Unis doivent respecter l’intégrité territoriale et l’indépendance de l’Irak et cesser de s’immiscer dans les affaires intérieures irakiennes ». Ces derniers évènements montraient un durcissement des positions entre Téhéran et Washington, depuis le retrait des US de protocole d’accord sur le nucléaire iranien. Avec le secrétaire d’état américain Mike Pompeo de déclarer que ces frappes pourraient se réitérer aussi longtemps que la vie de citoyens américains serait menacé.