La direction départementale de l’enseignement secondaire du département de l’Atacora a rendu public le point des grossesses enregistrées au cours de l’année scolaire 2018-2019. Au total, 45 élèves et 04 enseignants ont été reconnus auteurs de ces grossesses.

Les statistiques rendues publiques par la direction départementale de l’enseignement secondaire de l’Atacora restent très édifiantes avec 45 élèves auteurs de grossesses. 5 collégiens bientôt papa dans la commune de Boukoumbé, 04 à Matéri, 03 à Kérou et 01 à Cobly. 09 cas enregistrés à Natitingou et à Tanguiéta. Les communes de Kouandé et de Pehunco totalisent 07 cas chacune. La commune de Toucountouna s’en sort avec zéro cas.

Quatre autres enseignants s’ajoutent à la liste notamment dans les communes de Matéri, Cobly, Natitingou et Boukoumbé. On note aussi que 157 personnes du secteur des artisans, des paysans et autres ont enceinté des élèves filles.

A cet effet, la commune de Pehunco vient avec 32 cas suivie de Tanguiéta 31 cas, Boukoumbé 25 cas, Matéri 24 cas, Natitingou 18 cas, Kouandé 15 cas et Kérou 07 cas. 03 cas à Toucountouna et 01 seul cas enregistré à Cobly.