Démarré mardi dernier, le championnat national de handball, édition 2019 a pris fin ce samedi 28 décembre 2019 au Hall des arts, loisirs et sports (HALS) de Cotonou sur le sacre de Flowers Handball club chez les hommes et de l’Aspac Handball club au niveau des dames.

C’est à une finale presque inédite qu’on a eu droit ce samedi avec la rencontre entre Flowers Hbc de Cotonou (champion en tire) et Buffles Hbc de Parakou qu’on n’attendait pas à ce niveau. Cela nous change de l’habituelle finale entre Aspac et Flowers Hbc. Et dans ce duel inédit les novices vont chercher à créer la surprise multipliant les initiatives.

Mais, en face, il y a eu un ogre du handball béninois de cette dernière décennie. Ils vont donc buter contre l’expérience des joueurs de Flowers Hbc. Les poulains du manager général de Flowers Aimé Sèbio sont techniquement et tactiquement au-dessus de cette ambitieuse équipe de Parakou. Ils vont dominer cette finale de bout en bout sans avoir à forcer leur talent.

“L’année prochaine, il n’y a rien à faire les Buffles doivent remporter le trophée”

Flowers Hbc bat donc logiquement Buffles Hbc (32-20) et conserve ainsi son titre à la grande déception du capitaine des Parakois. «Il nous reste beaucoup de travail à faire. On a repris les entraînements un peu tardivement. Et on a eu assez de problème au niveau de la défense. Mais, l’année prochaine, il n’y a rien à faire les Buffles doivent remporter le trophée», a indiqué le capitaine des Buffles à l’issue de cette finale.

Pour sa part, le capitaine de Flowers rappelle que malgré la suprématie de son club ces dernières années, l’équipe a toujours quelque chose à prouver quand elle joue.

Antoine Bonou, président de la Fédération béninoise de handball s’est réjoui de cette finale inédite mais a indiqué que beaucoup de travail reste à faire pour améliorer le niveau des équipes. Au niveau des dames, Aspac a succédé à Flowers et monte pour la première fois de son histoire sur la plus haute marche du podium après avoir réalisé plus de victoires dans une compétition linéaire de cinq équipes.