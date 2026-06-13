Mondial 2026: iShowspeed prédit une victoire de Cristiano Ronaldo (vidéo)

Le streamer américain IShowSpeed a de nouveau attiré l’attention durant la Coupe du monde 2026 après avoir prédit une victoire du Portugal de Cristiano Ronaldo. Une séquence diffusée par FOX Sports et impliquant Zlatan Ibrahimović ainsi que Thierry Henry a rapidement circulé sur les réseaux sociaux, certains internautes affirmant que le Suédois avait expulsé le vidéaste du plateau.

La scène s’est déroulée lors d’un échange entre IShowSpeed, Zlatan Ibrahimović, conseiller de l‘AC Milan et ancien international suédois, et Thierry Henry, ancien attaquant de l’équipe de France. Interrogé sur son favori pour remporter le tournoi, le créateur de contenu américain a répondu sans hésitation que le Portugal de Cristiano Ronaldo soulèverait le trophée mondial.

Une séquence humoristique interprétée comme une expulsion

Dans les images relayées sur les réseaux sociaux, Zlatan Ibrahimović a alors repris le micro des mains d’IShowSpeed avant de l’écarter du champ de la caméra. La séquence a rapidement alimenté des publications affirmant que l’ancien joueur du Paris Saint-Germain avait renvoyé le youtubeur de l’émission de FOX Sports.

Le média indien NDTV, qui a vérifié les faits, indique toutefois que l’extrait ne montre aucune exclusion réelle du streamer. Les images suggèrent plutôt une mise en scène humoristique destinée à divertir les téléspectateurs.

L’attitude des protagonistes et le ton général de l’échange s’apparentent davantage à une plaisanterie qu’à un différend. Aucun élément ne permet d’affirmer qu’IShowSpeed aurait été écarté de la couverture du tournoi ou privé d’antenne.

Le soutien affiché à Cristiano Ronaldo

La vidéo montre ensuite le vidéaste poursuivre son animation en dehors du plateau. Toujours vêtu d’un maillot des États-Unis, l’un des pays organisateurs du Mondial 2026, il continue de scander le nom de Cristiano Ronaldo tout en affichant son soutien au Portugal.

C’est principalement le montage de la vidéo et les commentaires l’accompagnant qui ont nourri la confusion. Plusieurs publications ont présenté la séquence comme une sanction infligée par Zlatan Ibrahimović après la prédiction du streamer.

NDTV souligne que rien dans les images disponibles ne confirme une quelconque éviction. Le média estime que la vidéo a été conçue dans un but de divertissement, en cohérence avec le style habituellement adopté par IShowSpeed sur les plateformes numériques.

Un habitué des séquences virales avec les stars du football

Cette apparition s’ajoute à une longue série de collaborations entre IShowSpeed et des personnalités du football mondial. En 2025, le créateur de contenu avait déjà suscité un important engouement lors de son passage dans l’émission « UCL Today » de CBS Sports aux côtés de Thierry Henry, Jamie Carragher et Micah Richards.

Les échanges entre le streamer et les anciens internationaux avaient alors généré des millions de vues sur les réseaux sociaux. La nouvelle séquence diffusée pendant la Coupe du monde 2026 s’inscrit dans cette même dynamique de contenus viraux mêlant divertissement et football, alors que la compétition se poursuit en Amérique du Nord.