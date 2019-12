Le message est clair, Huawei dispose des ressources nécessaires afin de passer outre les sanctions américaines. S’il est connu depuis quelques mois que la firme chinoise a commencé à développer son propre système d’exploitation HarmonyOS, nul ne s’attendait à ce que Huawei se mette à tester son Huawei Mobile Services (HMS), une suite d’applications développées dont l’objectif est de remplacer les Google Mobile Services, aussi rapidement.

Il y a quelques mois, le président américain Donald Trump confirmait les sanctions imposées à l’encontre de Huawei, ajoutant de fait que la firme chinoise était placée sur la liste noire des sociétés étrangères avec qui les entreprises américaines ont le droit de collaborer. Bannie du sol américain, boycottée par Google et son système Android, Huawei s’est retrouvé face à une situation inédite qui aurait très bien pu faire tanguer le navire. Toutefois, la société chinoise a démontré ses capacités d’adaptation.

Huawei et son alternative à Google

Aujourd’hui, sa suite HMS est prête au test et a d’ores et déjà été déployée en Chine. Un nouvel écosystème maison qui permettra à Huawei de définitivement se passer des produits et services Google. Pour le moment, la version beta ne dispose que de six logiciels, mais semble être prête à bien plus. Aujourd’hui, il est donc possible de jouer à certains jeux, de disposer d’un service d’authentification par clé ou encore de scanner divers codes. Un service adapté au machine learning ainsi qu’à l’IA est également proposé. Enfin, Huawei a mis à disposition l’outil Purchase, permettant d’acheter via une application tierce.

Des fonctionnalités disponibles dès 2020 ?

Mais ce n’est pas tout. Outre ces six applications, des fonctionnalités déjà bien travaillées ont été incorporées. Huawei propose ainsi son propre moteur de recherche, son propre service de cloud, mais également ses services de musique, de vidéo, un PlayStore maison ou encore un assistant vocal de type Siri, répondant lui, sous le nom de Xiaoyi, Celis pour la version européenne. Si ces services sont plus ou moins accessibles en fonction du téléphone détenu, certains experts pensent que ces derniers seront développés et automatiquement incorporés sur tous les téléphones, et ce, dès l’année 2020.