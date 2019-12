Idris Elba est l’un des acteurs les plus connus du monde, l’acteur britannique a joué dans des films qui ont connu un succès retentissant. On a l’habitude de voir l’acteur au physique d’Apollon dans des films d’action très spectaculaire mêlant suspens et intensité. Cependant, Elba peut entrer également dans la peau de figures qui ont marqué l’histoire de la marche du monde comme ce fut le cas avec “Long Walk To Freedom” (Longue marche vers la liberté) où l’acteur a interprété avec brio le rôle de l’icône Nelson Mandela.

En cette année 2019, Idris Elba qui s’est marié courant de l’année a une activité très chargée. Il fut notamment à l’affiche d’Hobbs et Shaw ,la suite de la mythique saga, Fast and Furious. Idris Elba a des origines africaines, son père est sierra-léonais et sa mère est ghanéenne. L’acteur est actuellement en visite en Sierra Leone ce qui est un événement dans le pays.

Un nouveau citoyen VIP

Memunatu Pratt, le ministre sierra-léonais du tourisme a pour sa part indiqué que le voyage d’Idriss Elba est un retour au pays. Le ministre a par la suite affirmé que l’acteur britannique va rencontrer le président sierra-léonais Julius Maada Bio ce vendredi et que l’acteur sera fait citoyen sierra-léonais.

Il faut dire qu’Idris Elba aura un calendrier plutôt chargé, il va assister à la diffusion d’un film dédié aux chimpanzés, l’animal emblème de la Sierra Leone, par la suite, l’acteur se rendra au niveau du sanctuaire pour chimpanzés de Tacugama.

Idriss Elba tisse des liens très étroits avec des personnalités du pays de naissance de son père. Il ya quelques semaines, lors de l’assemblée Générale des Nations unies à New York, Elba avait déjà rencontré le président Julius Maada Bio au cours d’une conférence réunissant des bailleurs de fonds.