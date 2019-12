En Argentine, l’ambassadeur mexicain Ricardo Valo a surpris le monde entier. Âgé de 77 ans, ce dernier a effectivement été filmé en train de vol la biographie de Casanova dans ce qui est la plus célèbre librairie de la capitale argentine, Buenos Aires. Une affaire rocambolesque qui a d’ailleurs poussé Mexico à annoncer le départ de son diplomate.

Le 26 octobre dernier, des caméras de vidéosurveillance ont capté des images de l’ambassadeur, glissant le plus rapidement et discrètement possible un livre dans le journal qu’il tenait à la main. Problème, tout cela se voyait relativement bien et, Ricardo Valero a alors été appréhendé à sa sortie par l’un des agents de sécurité de la fameuse El Ateneo Grand Splendid. Située dans un ancien théâtre, cette librairie est connue pour offrir à ses visiteurs et clients, un cadre hors du commun, faisant d’elle l’une des plus belles librairies au monde.

Il vole un livre dans une librairie

Une discussion entre les vigiles et l’ambassadeur va alors s’engager. Tentant de prouver sa bonne foi, Valero sort ensuite plusieurs reçus supposés prouver qu’il a bien acheté son ouvrage. Malheureusement, aucun de ces tickets de caisse ne démontrera quoi que ce soit. Résultat, ce dernier devra rendre son livre, qui coûtait environ 9 euros, soit 640 pesos argentins. Toutefois, son acte s’explique assez facilement.

Un ambassadeur gravement malade

Malade, l’ambassadeur suit un traitement neurologique lourd afin de soigner une tumeur au cerveau. Dès lors, son comportement en général serait totalement altéré, désordonné. Ne pouvant plus assurer ses fonctions de la meilleure des manières qui soit, le diplomate a décidé de quitter son poste. Pas rancunier, Marcelo Ebrard, ministre mexicain des Affaires étrangères, lui a souhaité sur les réseaux sociaux, un heureux et rapide rétablissement.