S’il y a bien un événement musical qui est très attendu au Nigéria,c’est le concert du chanteur Kizz Daniel qui se tiendra ce 26 décembre à Lagos. Il faut dire que le concert du chanteur nigérian sera de haut niveau avec la présence d’une brochette de superstar de l’afrobeat. Le concert No Bad Songz représente la dernière étape de la tournée de Kizz Daniel.

Au lendemain de la fête de Noël, Lagos s’apprête à accueillir un événement exceptionnel avec les meilleurs artistes du moment. Parmi les Guests stars qui sont attendus, on peut citer Davido, Tiwa Savage ou encore Falz.

Un show incroyable

Il n’y aura que du lourd, en plus d’autres pépites qui sont en train de percer dans le monde ultra-concurrentiel du showbiz nigérian. Rien que la présence de Davido, Tiwa Savage et de Falz au concert de Kizz Daniel donne une autre dimension à l’événement.

Les organisateurs de No Bad Songz ont vu les choses en grand en invitant les pointures de la musique nigériane. Ils ont indiqué qu’ils n’ont fait que répondre aux attentes des fans qui sont des inconditionnels des chansons des trois superstars de l’afrobeat. “Notre public est au cœur de ce concert. Il est la raison pour laquelle nous l’avons organisé en premier lieu, et nous avons donc dû tenir compte de ses attentes lors du choix du programme” a déclaré les organisateurs de No Bad Songz.

Ils ajouteront par la suite que tous les artistes qui sont au programme, sont des pointures de la musique nigériane et qu’ils vont apporter une énergie époustouflante sur scène ce 26 décembre. Kizz Daniel va pleinement profiter de son concert et il va interpréter ses titres les plus célèbres.