Alors que la Corée du Nord est surveillée de « très près » par les Etats-Unis, elle a reçu le soutien de la Chine et de la Russie. En effet, ces deux alliés de Pyongyang se sont invités dans le conflit qui oppose le pays aux Etats-Unis. Ils demandent au Conseil de Sécurité des Nations Unies d’alléger un tant soit peu les différentes sanctions qui ont un impact négatif sur l’économie du pays.

Améliorer le quotidien des Nord-coréens

Ceci aura le mérite selon les deux pays « d’améliorer les moyens de subsistance de la population civile ». Ces souhaits ont en effet été exprimés par le biais d’un projet de résolution ce lundi 16 décembre 2019. Le projet prend également en compte d’autres aspects du conflit qui oppose les deux pays comme l’interdiction faite aux Nord-Coréens travaillant à l’étranger.

Faire des concessions…

La Chine et la Russie ont notamment appelé les deux parties impliquées dans cette crise à faire des concessions dans le but de trouver un terrain d’entente. Les alliés de Pyongyang les appellent à prendre «de nouvelles mesures pratiques pour réduire les tensions militaires dans la péninsule coréenne et la probabilité d’une confrontation militaire de la part de toutes les parties concernées. »

Toujours dans le but de rechercher une solution à cette crise, ils ont préconisé que soient associés d’autres pays. Ces propositions interviennent dans un contexte où les relations sont de plus en plus tendues entre la Corée du Nord et les Etats-Unis. Depuis l’échec qu’a connu le sommet d’Hanoï, Pyongyang a multiplié les tirs de missiles.

” Nous surveillons la Corée du Nord de très près”

Kim Jong Un avait lancé un ultimatum aux Etats-Unis aux fins de faire des propositions concrètes pour la sortie de crise. Cet ultimatum est en effet assorti de menace. Le régime nord-coréen promet en effet un cadeau de noël aux Usa en cas de non observance de sa demande.

Mais du côté de l’administration Trump, l’heure est plutôt à l’observation. «Je serais déçu si quelque chose était en préparation, et si c’est le cas, nous nous en occuperons» avait déclaré le président américain à ce propos. Il a par la suite : «Nous surveillons la Corée du Nord de très près».