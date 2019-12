Gérard Depardieu, Le célèbre acteur français reconverti depuis en homme d’affaire en Russie, aurait accepté de faire avec Zara une célèbre chanteuse russe un duo sur la reprise d’une chanson française. L’acteur qui serait naturalisé russe, et patron d’une société à la raison sociale très évocatrice « Saveurs de France », ne manquerait aucune occasion pour faire la promotion de sa culture française. Pour le nouvel an, le « boss » Depardieu allait revisiter avec Zara, pour le plaisir des mélomanes russes, une célèbre chanson française.

Depardieu ambassadeur « culturel » en Russie

Depardieu aurait choisi de partir de la France, rapporte la presse, après que le pays ai décidé d’imposer sur les revenus de lourdes taxes, une assertion dont se serait toujours défendu l’acteur. Alors que des officiels à l’époque avait critiqué son exil pour la Belgique, l’acteur avait répondu ; « On n’a pas à critiquer quelqu’un qui paie plus de 87% d’impôt ». Mais partant de la France pour la Belgique d’abord en fin 2012 ; l’acteur faisait en 2013 sa demande au président russe Vladimir Poutine et obtenait en janvier son passeport russe. Depuis l’homme y vivrait dans la ville de Novossibirsk, en bon entrepreneur avec société et représentations culturels et diplomatiques à l’occasion.

Ce vendredi, le nom de l’acteur faisait son apparition sur un post Instagram de la star russe, Zara. Le motif ; l’annonce par la chanteuse d’un projet en préparation avec le célèbre acteur. La star publiait en l’occurrence qu’elle préparait «quelque chose d’intéressant» pour les fans avec le «cher ami» Gérard Depardieu. Le projet, ce serait la reprise du titre culte de Dalida, “Parole parole“, une reprise déjà en studio et qui devrait sortir pour le nouvel an.

Le duo n’en serait pas à son coup d’essai. En 2018, au 27e Festival international des arts Slavianski Bazaar à Vitebsk, en Russie, les deux artistes; Depardieu et Zara, avaient fait le spectacle. Dans un amphithéâtre d’été complet, le chanteur russe et l’acteur auraient donné un duo apprécié sur une chanson de Zara écrite à partir de poèmes de Vladimir Vysotsky, un auteur-compositeur et interprète russe décédé en 1980.