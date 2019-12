Le critère d’attribution de la nationalité française varie visiblement d’un demandeur à un autre. En effet, Evan Spiegel ainsi que son fils d’un an et demi ont été naturalisés français selon un décret publié au journal officiel en 2018. D’origine américaine, ce dernier est le numéro un de l’entreprise californienne Snap.

Quid du cas Gims…

Chose curieuse le jeune chef d’entreprise ne réside pas en France. Mais l’artiste congolais connu sous le nom Gims s’est fait refuser à plusieurs reprises cette nationalité alors même qu’il vivait en France depuis plusieurs années et y mène sa brillante carrière.

A en croire les confidences qu’il a faites à plusieurs médias français¸ il en a assez de voir son dossier être rejeté malgré tout le temps qu’il a consacré à la France. Il estime que sa démarche relative à une demande de naturalisation est normale à cause du temps déjà passé dans le pays, de ses enfants qui sont nés et des activités qu’il y mène.

Gims abandonne?

L’artiste aux lunettes noires pense qu’il devra peut-être abandonner la démarche et laisser les choses telles qu’elles sont. Selon les précisions apportées par « Les Echos » sur la naturalisation de Evan Spiegel, patron de l’application photos et vidéos, elle a été possible à cause du traitement spécial réservé à certains étrangers.

L’étranger émérite…

Cette mesure qui est régie par le code civil en son article 21-21 autorise le ministère des affaires étrangères à naturaliser « un étranger francophone qui en fait la demande et qui contribue par son action émérite au rayonnement de la France et à la prospérité des relations économiques internationales. »

Le patron de l’entreprise californienne qui réside dans le Comté de Los Angeles a ainsi bénéficié de la procédure de l’étranger émérite.