Le débat sur la préservation de la privée et des données inhérentes à elle, est un débat au cœur duquel se retrouve confronté depuis quelques années les GAFA, ces géants de l’Internet. Dans une lettre datée du 12 décembre, publiée ce mardi, et adressée à des sénateurs américains, Facebook expliquait comment, malgré le fait que des utilisateurs aient refusé le suivi de localisation via le système d’exploitation de leur smartphone la plateforme était capable d’estimer les emplacements de ces mêmes utilisateurs et de les cibler pour des besoins publicitaires.

Des déclarations accablantes

C’est connu, nombre d’applications Android utilisaient les données personnelles des utilisateurs, et la géolocalisation pour rendre plus pertinentes les actions publicitaires de certains de leurs partenaires ou clients commerciaux. Mais il suffisait de désactiver cette option pour obliger les centres de gestion de ces applications à une clause de confidentialité et un respect de la vie privée.

Mais pour Facebook, les choses sembleraient être légèrement différentes. La plate-forme aux centaines de millions d’inscrits aurait trouvé le moyen de contourner cette politique de confidentialité. Du moins c’est ce qu’il en ressortait de la lettre adressée en réponse par Facebook aux sénateurs américains, Josh Hawley, Chris Coons, qui le mois dernier avaient adressé à Facebook une requête concernant le «respect des décisions des utilisateurs de garder leurs emplacements privés ».

Dans la missive, Marck Zukerberg et son staff managérial avait reconnu que, même lorsque le suivi de localisation est désactivé, la plateforme pouvait déduire les « localisations générales » des utilisateurs d’indices de contexte tels que les emplacements qu’ils marquent sur les photos ou même plus simplement les adresses IP de leurs appareils.

Cependant, ces données n’étaient pas aussi précises que lorsque Facebook les collectait avec le suivi de localisation activé. Mais cela, n’empêchait pas la société d’utiliser les informations à plusieurs fins, notamment pour alerter les utilisateurs lorsque leurs comptes ont été consultés dans un endroit inhabituel, limiter la propagation de fausses informations, mais aussi et surtout faire suivre des publicités géolocalisées.