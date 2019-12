Les Etats-Unis d’Amérique ont l’intention d’amener tous les utilisateurs de drones à se doter de plaques d’immatriculations pour assurer une meilleure sécurité de l’espace aérien américain. La proposition a été faite hier jeudi 26 décembre 2019 par les régulateurs américains.

Une phase d’évaluation de 60 jours

Par-là, l’autorité de l’aviation civile américaine (FAA) ainsi que d’autres agences fédérales souhaitent détecter sans difficultés de possibles menaces et agir en conséquence, quand le moment s’y prêtera. Cette proposition venant des autorités de régulation visent tous les drones privés pesant au minimum 250 grammes.

Par cette proposition, les autorités souhaitent lutter contre les livraisons de drogues illégales ou de substances dangereuses, les activités d’espionnage ou d’atteinte à la vie privée et celles de contrebande. Elle est actuellement dans une phase d’évaluation qui durera 60 jours, avant d’être adoptée.

Suite à cette décision, le grand fabricant chinois de drones DJI a exprimé sa satisfaction, considérant que les technologies d’identification allaient rendre possible des utilisations plus complexes des appareils.

Notons que les drones sont utilisés par plusieurs grandes sociétés technologiques à savoir Amazon, Alphabet, ainsi que d’autres startups dans le but de livrer des produits, des médicaments et de la nourriture. Par ailleurs, on dénombre environ 1,5 million de drones et 160 000 pilotes qui sont reconnus par la FAA.