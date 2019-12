Le jeûne est un procédé qui est beaucoup présent au sein de notre société. Dans la religion par exemple, le jeûne occupe une place importante notamment dans différentes religions comme l’islam ou encore le christianisme pour ne citer qu’eux. Selon les croyances religieuses, jeûner permet de s’élever spirituellement pour mieux renforcer sa foi.

Dans différents programmes d’amincissements, on a beaucoup recours au jeûne. Cependant, une récente étude a montré que le jeûne intermittent aurait d’autres vertus intéressantes. L’étude qui a été publié dans le New England Journal of Medecine a montré que le jeûne permettrait de faire baisser la pression artérielle et de prolonger l’espérance de vie.

Jeûner pour mieux vivre

Le chercheur qui a mené cette étude a effectué un travail minutieux sur des expériences qui avaient déjà été mené sur des animaux et des humains. Ces expériences ont permis de montrer les effets très bénéfiques du jeûne intermittent sur les sujets étudiés.

Il faut dire qu’il ya deux méthodes de jeûnes qui sont près utilisées, il s’agit de la méthode qui consiste à ne manger que pendant une période de six à huit heures par jour et de jeûner le reste du temps.

Le deuxième procédé consiste à limiter la nutrition à deux jours par semaine, en limitant l’ingestion à 500 calories les jours de jeûne. Par contre, l’étude préconise que tous ceux qui veulent suivre ces deux méthodes de jeûne doivent se faire suivre par des professionnels de la santé.