A quelque chose malheur est bon. Cette assertion populaire s’est à nouveau vérifiée dans la vie d’une famille française en cette fin d’année 2019. Selon les différentes informations relayées par la presse, cette famille a gagné 13 millions d’euros au Loto après s’être trompé de chiffres lors de la validation de sa grille.

6 et 8 à la place de 7 et 9

Le tirage devant faire d’eux, des millionnaires de l’année 2019 a en effet eu lieu le vendredi 13 décembre. Le père de famille et son épouse réfléchissent aux numéros qu’ils vont choisir pour le jeu. Mais ils optent finalement entre autre sur le jour de naissance de leurs petits-enfants. L’erreur bénie est intervenue au moment de cocher les chiffres.

Au lieu de choisir sur le document le 7 et le 9, ils cochent plutôt le 6 et le 8. A en croire les précisions apportées par la FDJ, les deux heureux se seraient rendus compte de leurs erreurs. Ils ont tout de même validé le jeu à cause des modifications qui n’étaient plus possibles.

Il sécurise son ticket de jeu

« La famille réalise qu’elle s’est trompée de case, qu’il n’est plus temps d’effectuer la modification mais valide tout de même la grille » précise la société française. Regardant la télévision bien après, le chef de famille se rend compte que les numéros choisis étaient en réalité les bons.

Ces habitants chanceux de la Haute-Vienne ont vu sur l’écran de leur poste téléviseur le numéro gagnant qui est (6-8-19-29-43 et numéro chance 6).

Face à cette nouvelle assez belle en cette fin d’année, le sieur a dans un premier temps pris le soin de sécuriser son reçu de jeu. Il aurait couru pour le cacher dans un coffre. Notons qu’ils ne sont pas les premiers dans l’histoire des jeux de hasard à devenir millionnaires en commettant des erreurs sur les chiffres.