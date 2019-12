L’enfant de Bondy, Kylian Mbappé, ne cesserait d’affoler les compteurs et de confirmer son statut de joueur extrêmement doué et prometteur. Mais au de la de ces statistiques effarants ce serait le style de jeu, devenu plus affirmé, voire plus « solitaire » du jeune joueur qui inquiéterait bien des fans et partant des observateurs.

C’est que Mbappé toujours très jeune, 21 ans, semblerait être depuis peu plus préoccupé de ses points aux compteurs que par de la beauté du jeu. Mais, l’Enfant de Bondy rassure, Kylian n’a pas « changé ».

Kylian a pris de l’assurance

Au cours d’une entrevue à un média, le jeune champion du monde attaquant du PSG, faisait des révélations sur son nouveau style de jeu. Un style plus affirmé, plus assuré plus audacieux. Un style auquel l’enfant de Bondy n’avait pas habitué ses fans. Du coup de nombreuses critiques avaient fusé, trouvant que le jeune champion du monde commençait à se « prendre la tête » et à devenir dans son jeu un tantinet égoïste.

Pour Kylian il n’en était rien, ce nouveau style de jeu serait juste la manifestation de la maturité de son football. « Les gens pensent que Kylian a changé. Mais c’est faux ; Il joue pour être décisif et important pour son équipe », révélait l’enfant de Bondy. Car expliquait le jeune champion du monde, il lui fallait assumer, de n’être plus celui qui « à dix-sept ou dix-huit ans » respectait la « hiérarchie » et donnait « son ballon aux plus forts » ; mais d’être désormais celui à qui « l’on donne le ballon ».

Une confiance de ses coéquipiers qu’il avait « mérité » parce qu’il avait « prouvé » qu’il pouvait sur le champ être une pièce maitresse. Ce n’était donc pas de l’égoïsme mais juste une affaire de responsabilité et d’évolution.