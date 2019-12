Chef de l’état-major de l’armée russe, Valery Gerasinov semble estimer que les membres de l’Alliance du traité Atlantique-Nord se préparent à un conflit de grande envergure. Se basant sur les mouvements et exercices militaires observés dans les pays baltes, en Pologne ainsi que dans la mer noire et Baltique, ce dernier craint une montée des tensions.

Selon ce dernier, les choses pourraient ainsi devenir relativement dommageables, d’autant que dans ses textes de stratégie militaire, la Russie est présentée comme une potentielle menace. De quoi accentuer les déséquilibres et surtout, rendre les situations encore plus imprévisibles qu’elles ne peuvent déjà l’être. À cela, s’ajoutent enfin les récentes annonces effectuées à l’occasion du dernier sommet de l’OTAN, annonces selon lesquelles l’espace est désormais considéré comme une sphère de guerre.

La Russie pointe du doigt les exercices de l’OTAN

Face aux menaces et à l’apparente reformation de deux blocs distincts, les États-Unis déploient de plus en plus de boucliers antimissiles sur le vieux continent. De quoi agacer la Russie qui pointe du doigt les pressions politiques et économiques « sans précédent » exercées à l’encontre des nations indépendantes. Enfin, il convient de noter que la société évolue, ses technologies avec. Aujourd’hui, outre une guerre dans le vieux sens du terme, tous les canaux peuvent être utilisés par les autorités afin de mener des opérations de désinformation par exemple, susceptibles de faire basculer la situation du mauvais côté.

Le Moyen-Orient, terre de conflits

Si l’Europe semble toutefois être épargnée en ce qui concerne un possible conflit militaire, le Moyen-Orient cristallise toutes les peurs, toutes les attentions. D’un côté, la Russie, l’Iran et la Syrie par exemple, sont aux mains avec le bloc Européen et les États-Unis. Les tensions avec Israël ne font que rajouter de l’huile sur le feu, rendant la région, plus dangereuse que jamais. Une sortie qui intervient dans un contexte particulier, l’OTAN confirmant la livraison de nouveaux drones très avancés.

En effet, ces engins permettront d’assurer une surveillance quasi-continue de l’espace aérien de l’OTAN. Les 29 membres de l’Organisation pourront avoir accès aux données enregistrées et pourront se partager enregistrements et renseignements récupérés. Ces drones sont d’ailleurs considérés comme étant les plus efficaces jamais réalisés. De quoi accentuer la pression sur certains acteurs majeurs régionaux.