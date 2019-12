L’État d’Israël est-il au-dessus de certaines juridictions internationales? alors que la Cour Pénale Internationale (CPI) envisage de mener une enquête sur de possibles crimes de guerre commis par l’État Hébreu en Palestine, les États-Unis sont montés au créneau. Washington s’est dit opposé à toute action de la Cour Pénale Internationale contre son précieux allié au Moyen Orient.

Tout récemment, la procureure générale de la CPI, Fatou Bensouda a demandé aux juges de son institution de confirmer sa légitimité d’enquêter sur les territoires israéliens et palestiniens. Ce n’est pas la première fois que les États-Unis adoptent ce genre de posture à l’encontre de la CPI, qui il y a quelques mois, avaient émis l’intention de mener des enquêtes sur des probables crimes d’Israël sur le sol palestinien.

Les USA déploie toute leur influence

En 2018 par exemple, John Bolton, l’ex tout-puissant conseiller à la sécurité nationale de Donald Trump avait été ferme à l’endroit des juges de la CPI. Bolton avait alors affirmé qu’il procéderait à l’arrestation des juges de la Haye si ces derniers agissaient contre Israël ou les États-Unis.

A noter qu’Israël et les États-Unis ne font pas partie de la Cour Pénale Internationale. La récente annonce des USA tombe mal pour Fatou Bensouda, son mandat à la tête de la CPI expire en 2021 et elle enchaîne les échecs sur plusieurs dossiers, le dernier cas est celui de l’ancien président ivoirien Laurent Gbagbo.

Sur son compte Twitter, Mike Pompeo, le secrétaire d’État américain a été on peut plus clair. ” La procureure Fatou Bensouda a demandé aux juges de la CPI de confirmer que la Cour pouvait exercer sa juridiction sur la Cisjordanie, Jérusalem-Est et Gaza. Nous nous opposons fermement à cela et à toute autre action qui vise Israël de façon injuste.”