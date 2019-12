En France, ainsi qu’aux États-Unis, deux incidents aériens ont eu de manière quasi-simultanée. En tout et pour tout, six personnes ont trouvé la mort, quelques jours après qu’un drame similaire ait frappé le Kazakhstan, 12 personnes décédant des suites d’un crash d’avion survenu à quelques kilomètres seulement d’Almaty.

En France, c’est du côté de Prouvy, dans le Nord, qu’un petit avion s’est écrasé quelques instants après son décollage. Le pilote, seul à bord, a trouvé la mort. Une information confirmée par les représentants des sapeurs-pompiers, dépêchés sur place. Accidenté et localisé en bout de piste, l’avion a été démonté par les secours qui n’ont eu d’autres alternatives que de déclarer la disparition du pilote, dont l’identité n’a pas encore été révélée.

Deux crashs presque simultanés

Pratiquement au même moment, c’est du côté de l’aéroport de Lafayette, en Louisiane, qu’un avion s’est lui aussi écrasé en bout de piste. Sur les six personnes se trouvant à bord, cinq sont décédées des suites de cet accident. Une information confirmée par Robert Benoit, chef des pompiers locaux, qui a ajouté que le survivant, un certain Stephen Wade Berzas, se trouvait actuellement dans une situation plus que critique. Toutefois, ce dernier a bel et bien été pris en charge par les secours.

Une série de tristes drames

C’est quelques instants après le décollage que le petit avion s’est crashé, blessant au passage trois autres individus qui ne se trouvaient toutefois pas à bord de l’appareil. Un homme qui se trouvait dans un véhicule situé à proximité des lieux du drame ainsi que deux employés d’un bureau de poste qui, eux aussi, se trouvaient au mauvais endroit, au mauvais moment.