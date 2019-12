Au Maroc, la police a mis la main sur un homme pour avoir agressé une femme dans son véhicule à Casablanca. Il s’agit de la nommée Firdaous Yousfi, une artiste make-up. En effet l’agresseur a été interpelé grâce à la vidéo que la maquilleuse très suivie sur les réseaux sociaux (36.000 abonnés sur Instagram) a publiée et dont les médias nationaux ont largement relayée.

Dans une première partie de la vidéo, on remarque deux hommes dans un véhicule, qui essayaient de lui barrer la voie, alors qu’elle roulait dans la même direction qu’eux. Dans la seconde partie, on aperçoit la maquilleuse stationnée à bord de son véhicule avec toutes les vitres montées, fondant en larmes alors que l’un de ceux qui s’en prenaient à elle donnait vigoureusement des coups sur le capot de son véhicule.

Par le biais de la vidéo qui est grandement partagée, la police a annoncé ce mercredi 25 décembre 2019, avoir pu identifier et arrêter un des contrevenants qui est accusé d’ « agression verbale et physique » associé à un harcèlement sexuel. Mis en attendant en garde à vue, la police marocaine poursuit les enquêtes dans le but de pouvoir appréhender le second suspect.

Une atteinte portée à sa dignité

Quant à Firdaous Yousfi, elle a affirmé avoir été atteinte dans sa dignité selon les informations qu’elle a confiées à la presse locale. Elle a notifié également qu’elle a porté plainte pour que d’éventuels actes ne reproduisent plus.

Notons qu’au Maroc, le phénomène d’agression des femmes est récurrent, surtout ces dernières années alors que les médias n’ont jamais cessé de le dénoncer. D’après une étude effectuée sur le phénomène dont les résultats ont parus il y a 4 ans, les endroits très fréquentés comme les places publiques sont souvent les lieux choisis par les contrevenants pour s’en prendre aux femmes.