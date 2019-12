Un fonctionnaire de l’administration policière de Nîmes en France, était mis en examen ce mois pour avoir voulu abuser de prévenus qui avaient le malheur de séjourner dans son poste de police. Le policier avait pris l’habitude de subsidier les effets de valeurs, de l’argent surtout, des personnes interpellées par des contrefaçons. Du vol par personne dépositaire de l’autorité publique.

Un ripou faux-monnayeur

Le policier, avait été repéré par les services internes de la police, à cause de plaintes récurrentes d’anciens prévenus. Nombre de ces plaintes faisant mention de faux billets retournés après leur garde à vue, en lieu et place de leurs billets de 10 et 20 euros.

Les services de la Police des Police de Marseille mise sur le coup depuis Novembre avaient pu, début décembre, à cause d’indices graves et concordants, alerter le juge d’instruction qui avait ordonné la mise en examen du policier indélicat pour « vol par dépositaire de l’autorité publique, recel de vol, détention et utilisation de faux billets et association de malfaiteurs ».

De fait, rien que le seul chef d’accusation de vol parce qu’il avait été commis par « une personne dépositaire de l’autorité publique(…) chargée d’une mission de service public, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission » pourrait valoir à notre policier ripou, cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende.

Un fait divers qui entachait la volonté du comité directeur de l’association des hauts fonctionnaires de la police nationale, qui en sa réunion de réflexion du 2 octobre 2018 avait mis l’accent sur la revalorisation de la perception de la police au sein de la société.