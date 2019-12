La Corée du Nord promettait aux USA, il y a quelques jours, si des progrès n’étaient pas réalisés dans les négociations entre les deux pays avant la fin de l’année, un cadeau de Noel mémorable. Le 24 Décembre dernier, le président américain Donald Trump sur la promesse de « cadeau » de son « grand ami » Kim Jung Un ; s’était permis de plaisanter en disant espérer « un vase » en lieu et place d’un nouveau missile balistique. Mais ce dimanche, Le conseiller à la sécurité nationale, Robert O’Brien, prévenait Pyongyang.

Les USA fébrile dans l’attente du « cadeau » de Pyongyang ?

Le conseiller à la sécurité nationale, Robert O’Brien, déclarait au cours d’une entrevue sur un média américain, que les États-Unis attendaient toujours le “cadeau de Noël” que la Corée du Nord avait promis de livrer. Selon le conseiller à la sécurité, la situation en Corée du Nord avait de la part de l’administration Trump une attention soutenue ; « C’est une situation qui nous préoccupe, bien entendu».

Cependant, les propos de Robert O’Brien, s’éclairait d’une lumière nouvelle alors qu’ils intervenaient au lendemain de la tenue d’une réunion de haut niveau en Corée du Nord. Ce samedi en effet, le Comité central du Parti des travailleurs, parti au pouvoir à Pyongyang, avait tenu une importante réunion présidé par le leader Nord-coréen lui-même sur le thème de comment « surmonter les épreuves et les difficultés multiples et accélérer encore le développement de la révolution avec une position indépendante anti-impérialiste transparente et une ferme volonté ».

Une rencontre dont les conclusions étaient très attendues puisque, c’étaient cette même rencontre qui en 2018, avait décidé de la suspension des essais de missiles balistiques nucléaires et intercontinentaux. Et selon Robert O’Brien, étant donné la « bonne relation » qu’entretenaient les deux présidents, il serait pour l’heure un peu présomptueux, de penser à une rupture de ces bonnes relations de la part de Pyongyang. Mais avait tenu à prévenir le conseiller à la sécurité, en cas de rupture, « les États-Unis agiront comme nous le faisons dans ces situations ; (…) nous serons extrêmement déçus et nous démontrerons cette déception ».