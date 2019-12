Aux États-Unis, un homme n’a pas hésité à tirer sur un coiffeur après que ce dernier ait visiblement raté la coupe de cheveux de son fils. Échaudé par cette erreur, c’est aux alentours de 17h que ce père est entré dans le salon de coiffure avant de tirer à trois reprises sur l’employé. Il repartira quelques instants plus tard, au volant de sa voiture.

L’incident lui, a eu lieu dans la petite ville de Katy. Très vite, les forces de l’ordre ont ainsi été appelées et se sont rendues sur place en compagnie des secours. Le coiffeur, blessé, sera alors transporté à l’hôpital le plus proche de la ville avant d’être opéré. Son état s’est depuis stabilisé et ses jours ne seraient plus en danger.

Interrogé au sujet de ce fait divers par la chaîne de télévision locale KHOU, le détective Wallace Wyatt semble avoir encore un peu de mal à réaliser. Selon lui, il apparaît être invraisemblable de devoir enquêter sur un tir à balles réelles à cause d’une coupe de cheveux ratée.

L’année 2019, marquée par les armes à feu

Les forces de l’ordre elles, semblent toutefois songeuses. Le fils du tireur, âgé de 13 ans seulement, a été témoin de cette scène. Interrogé, le jeune adolescent va ainsi être emmené à livrer sa propre version des faits et raconter ce qui a pu se passer, au risque d’incriminer son propre père.

Un incident qui devrait une nouvelle fois relancer le débat sur l’autorisation du port d’armes à feu aux États-Unis. L’année 2019 aura effectivement été marquée par de nombreux incidents du genre, de quoi remettre en cause la politique actuellement menée par le gouvernement, Trump étant un fervent défenseur de ce droit constitutionnel.