La Chambre des représentants des États-Unis, ce Mardi, au-delà des affaires l’opposant au président Trump, approuvait un projet de loi de dépenses militaires de plusieurs milliards de dollars fixant la création d’une «force spatiale» fortement préconisée par Donald Trump. Une Force spatiale, en branche proposée des services de guerre spatiale des Forces armées américaines, qui serait censée contrôler les opérations spatiales militaires. Ce serait la sixième branche des Forces armées des États-Unis et le huitième service en uniforme américain.

Une petite victoire pour Trump

Le projet de loi aurait voté à une grande majorité à la Chambre des Représentants, 377 pour et 48 contre, devrait rapidement être entériné par le Senat, majoritairement Républicain. Un vote d’assentiment qui avait pris le président lui-même de cours au point pour lui de s’écrier sur son compte twitter quelques heures plus tard : « Wow! Toutes nos priorités sont passées ». Car en plus de la création de la force spatiale, le projet de Loi approuvé prenait également en compte une augmentation de salaire des troupes, des congés parentaux payés et une meilleure sécurité aux frontières.

Tout cela pour une augmentation du budget de la défense de 2,8% par rapport à l’exercice précédent, soit environ 20 milliards de dollars de plus. Un total donc de 734 milliards de USD reparti comme suit : 658,4 milliards de dollars pour les programmes de sécurité nationale du ministère de la Défense et du ministère de l’Énergie, 71,5 milliards de dollars pour financer les campagnes à l’extérieure en cours et 5,3 milliards de dollars en fonds d’urgence pour les réparations des catastrophes naturelles.

Le ministère de la Défense avait transmis la proposition de la Force spatiale au Congrès, depuis le 1er mars 2019. La proposition comprenait également la désignation d’un nouveau poste militaire celui de ‘’sous-secrétaire de l’Air Force pour l’espace’’, et d’un poste civil qui relèverait du secrétaire de l’Air Force et superviserait la US Space Force.

Les autorités ont estimé que la création du nouveau service coûterait 2 milliards de dollars sur cinq ans et nécessiterait un personnel de 15 000 personnes pour faire de L’US Space Force, le premier nouveau service militaire en plus de 70 ans, après la création de l’US Air Force en 1947.