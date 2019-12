Le président russe Vladimir Poutine a récemment indiqué que le monde unipolaire n’existait plus. Il a fait cette déclaration au cours de sa conférence de presse annuelle, qui a eu lieu hier jeudi 19 décembre 2019 à Moscou. Selon le numéro un de la Russie, le monde unipolaire est une utopie. Il a précisé que le monde multipolaire a été créé. Pour lui, l’écroulement de l’union soviétique a donné l’illusion que le monde unipolaire pouvait être possible et perdurer. Il a également insisté sur le fait qu’il l’avait toujours dit, et que tout ce qui se passe actuellement dans le monde le prouve.

La coopération entre la Russie et la Chine

Vladimir Poutine a estimé avec conviction que le monde ne peut aucunement être organisé de façon unipolaire « avec un centre unique qui gère l’ensemble de la communauté mondiale ». Le chef de l’Etat russe a mis l’accent sur l’importance de la coopération entre la Chine et la Russie. A ce niveau, il a indiqué l’intention de la Russie de consolider ses multiples liens stratégiques, tout en soulignant que « cela profitera au peuple chinois et au peuple russe ». Par ailleurs, Vladimir Poutine assimile la polarité du monde à « un dérivé de relations économiques ».

La Chine dépasse les Etats-Unis

Dans son allocution, il a rappelé que la part américaine dans le PIB mondial, représentait plus de 50%, après la seconde guerre mondiale. Cependant, celle de la Chine excède celle des USA. A en croire Vladimir Poutine, la Chine dépasse « les Etats-Unis dans sa contribution au PIB mondial et aux nombreux autres indicateurs ». Aussi a-t-il fait savoir que la parité du pouvoir d’achat de l’économie chinoise est bien plus importante que celle de l’économie américaine. Et selon le président russe, de tels indicateurs entraînent forcément des changements sur de nombreux autres plans.