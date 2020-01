La jeune pépite du football français Kylian Mbappé était sur le documentaire Envoyé spécial de France 2 ce jeudi soir. Une spéciale émission consacrée aux jeunes stars de demain. L’attaquant du PSG s’est confié face aux caméras et au micro de France 2 sur sa vie de jeune star, les implications de cette vie, les difficultés pour gérer sa subite célébrité.

Etre une star, c’était le rêve de Kylian. Un rêve de gosse qui a été réalisé dans l’adolescence. Qui a été réalisé un peu trop tôt, comme l’affirme l’attaquant du PSG : « C’est comme ça, il faut accepter. C’est la vie que je voulais, donc lorsque c’est ce que vous voulez, vous acceptez votre situation. Je ne vais pas dire que c’est évident tous les jours mais je le voulais, explique le Parisien. Parfois ce n’est pas évident parce que la plupart des gens qui ont connu cette notoriété, ils l’ont connue à un âge avancé. Moi, de la connaître comme ça en pleine adolescence ».

Je ne peux plus être Monsieur Tout-le-monde.

Mais cette vie de star n’est pas sans inconvénients. Il est désormais impossible au jeune homme de vivre normalement et de se comporter comme un jeune homme de son âge. « Il y a plein de choses que des adolescents normaux auront faites et que moi je n’aurai pas faites ». Normal, puisqu’on n’est pas un adolescent normal lorsqu’on s’appelle Kylian Mbappé et qu’on joue dans l’un des plus grands clubs au monde et surtout que les plus grands clubs notamment le grand Real Madrid vous fait les yeux doux et est prêt à faire des folies pour vous.

C’est donc tout à fait normal que vivre simplement soit assez compliqué pour la star. Sortir faire une course au magasin ou au supermarché déclenche une ébullition difficile à gérer. « Lorsque je sors dehors, je déclenche un mouvement de foule. Je ne peux même plus aller au supermarché. Par exemple, je ne sais pas, si j’ai oublié le gruyère, je ne peux pas aller en chercher comme ça à Carrefour. Ils vont fermer le Carrefour… Juste pour un gruyère (rires) ! Je ne peux plus être Monsieur Tout-le-monde. » Kylian Mbappé n’est de toute façon pas Monsieur Tout-le-monde.