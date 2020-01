C’est aujourd’hui que Chine et États-Unis sont supposés signer le premier jet de leur nouvel accord commercial. Une avancée importante qui met fin, au moins de manière temporaire, à la guerre commerciale que se livrent les deux nations depuis plusieurs mois maintenant. Toutefois, le président Trump s’est montré très ferme, affirmant qu’il ne pardonnerait pas le moindre écart à Pékin.

Si Washington a accepté de revoir sa copie, retirant la Chine de la liste noire des nations qui jouent avec leur monnaie, Trump a été très clair. Si Pékin venait à ne pas respecter l’accord signé aujourd’hui même, alors Washington n’hésiterait pas une seule seconde à augmenter ses tarifs douaniers. Une manière pour le président de montrer que si des avancées ont été enregistrées, tout n’est pas encore terminé. Une information plus tard confirmée par Steven Mnuchin, qui a assuré que Donald Trump était effectivement en position d’imposer de nouvelles taxes, le cas échéant.

Trump menace déjà Pékin

Ce traité, dont la signature est prévue aux alentours de 16h30 GMT, va s’effectuer en présence de Liu He, vice-Premier ministre chinois. Une présence symbolique et nécessaire, qui marque un nouveau tournant dans les relations entretenues entre Washington et Pékin, le gouvernement américain refusant de voir son leadership économique et technologique être remis en cause par certaines pratiques jugées déloyales.

Une économie mondiale qui s’apprête à respirer

Un bras de fer homérique, qui a eu d’importantes répercussions sur l’économie mondiale, celle-ci ralentissant fortement. En effet, les bourses ont tremblé, les investisseurs se sont montrés plus frileux et les accords, négociations et autres prises de contact ont subi un véritable coup d’arrêt face aux multiples annonces américaines. Exemple en chiffre avec les exportations de produits agricoles aux États-Unis puisque depuis le début de la guerre commerciale, Pékin est passé de la seconde position dans cette catégorie, à la cinquième.