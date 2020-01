L’affaire Carlos Ghosn continue de susciter beaucoup de réactions dans divers milieux. Hier, le fugitif le plus célèbre au monde a donné une conférence de presse depuis le Liban où il s’est dit être victime d’une vaste machination qui avait pour seul but de l’anéantir. Il y a quelques jours, l’ex tout-puissant patron du groupe Renault-Nissan s’est enfui de manière très spectaculaire du Japon où il était assigné à résidence depuis son interpellation par la justice nippone pour malversations financières. Au Liban où il s’est réfugié, l’ancien magnat de l’automobile a accusé de hauts cadres de Nissan et des procureurs japonais d’avoir comploté pour le faire chuter.

Depuis la fuite rocambolesque de Carlos Ghosn au Liban, de nombreux acteurs politiques de haut plan se sont prononcés sur son cas. Jean-Luc Mélenchon, le leader de la France Insoumise (LFI) s’est notamment indigné de la façon dont Carlos Ghosn fut jugé au Japon. L’homme politique français a déclaré sur les ondes de la radio Europe 1 que les droits élémentaires de Carlos Ghosn furent bafoués au Japon ce qui est déplorable selon lui car tous citoyens, quelque soit sa classe sociale doit bénéficier des droits de l’homme.

Après Mélenchon, c’est Marine le Pen, la patronne du Rassemblement National (RN) qui s’est offusqué du sort réservé à Carlos Ghosn. La candidate malheureuse à la dernière élection présidentielle a toutefois précisé que Carlos Ghosn est justiciable comme n’importe quel individu s’il vient à commettre des fautes graves et que la justice doit fonctionner dans les règles de l’art dans ce cas précis.

Marine le Pen a notamment déploré le fait que l’État français ait abandonné à son sort l’ex-PDG de Renault-Nissan qui a la nationalité française. “Le gouvernement n’a strictement rien fait pour pouvoir prendre attache avec le Japon pour, le respect des droits de la défense de M. Ghosn qui est un Français. Je crois que la France l’a abandonné” a livrer la présidente du RN. Face aux prétendues conditions de détention difficiles de Carlos Ghosn, Marine le Pen s’est dite choquée par le silence des autorités françaises sur cette question épineuse .