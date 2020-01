L’ancien président de l’Assemblée national (PAN) Guillaume Soro à propos des procédures judiciaires qui ont actuellement cours contre lui, a porté plainte ce mardi 21 janvier 2020 contre le procureur de la République Richard Adou en plus de trois autres personnes à Paris. En effet, les avocats du président du mouvement politique GPS (Générations et peuples solidaires) ont porté plainte devant les juridictions de la capitale française en inculpant le procureur Adou de diffusion de montage illicite et de tentative d’escroquerie.

A propos de la « diffusion d’un montage illicite » dont parlent les conseils de Soro, l’autre avocate Affousiata Bamba, après la révélation de l’enregistrement sonore par le procureur au public, avait affirmé que l’élément était authentique, mais qu’il datait de 2017. Elle avait poursuivi en disant que l’audio, du fait qu’il date de 2017 ne pouvait en ces circonstances être tenu comme preuve dans la tentative d’atteinte à la sûreté l’Etat dont Guillaume Soro est accusé depuis le 23 décembre 2019 et qui a occasionné l’émission d’un mandat d’arrêt international contre lui.

Accusé de captation de vie privée

Quant aux trois autres contre lesquels la plainte a été également portée, il s’agit de Jean-Pierre Perez, Olivier Bazin et Akim Laacher à qui l’ancien président de la FESCI (Fédération estudiantine et scolaire de Côte d’Ivoire) reproche la captation et transmission de la vie privée et diffusion d’un montage illicite.

Notons par ailleurs que malgré les procédures qui sont en cours contre lui, Guillaume Soro est toujours déterminé à prendre part à la présidentielle d’Octobre 2020 en Côte d’Ivoire à laquelle il avait annoncé sa candidature. Le lundi 20 janvier dernier, à la demande du groupe parlementaire RHDP, son immunité parlementaire ainsi que celle de 5 autres députés proches à lui ont été levées par le bureau de l’Assemblée nationale. Un acte que les groupes parlementaires de l’opposition ont considéré comme anticonstitutionnel et contraire aux règlements de l’Assemblée nationale.