Chaque année, des dizaines de milliers de personnes meurent à cause d’une nouvelle bactérie résistante aux médicaments et autres antibiotiques actuellement sur le marché. Un réel problème de société, qui inquiète de plus en plus de monde à commencer par les représentants du secteur médical. L’OMS, Organisation mondiale de la santé a d’ailleurs tenu à mettre en garde.

Vendredi, l’agence de l’ONU a effectivement tenu à pointer du doigt le manque d’innovation dans le secteur, estimant que de plus en plus de bactéries devenaient résistantes aux médicaments. La situation serait telle que le grand directeur de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, aurait affirmé que la menace était immédiate et le besoin, urgent. De quoi mettre en lumière les manques et surtout, le retard en innovation.

L’OMS, inquiète

Toutefois, tout n’est pas aussi désespéré. En effet, de nombreuses initiatives sont actuellement en cours. Toutefois, certains gouvernements et lobby de l’industrie pharmaceutique se doivent d’en faire davantage afin de donner un véritable coup d’accélérateur à la recherche. Il faut dire qu’aux yeux de l’OMS, l’antibiorésistance représente une menace réelle, l’Organisation allant jusqu’à estimer que d’ici quelques années, nous pourrions entrer dans une ère au cours de laquelle les infections les plus banales pourraient à nouveau être dangereuses et directement impacter nos vies.

Le monde de la santé, sur le qui-vive

En Europe, 33.000 personnes meurent chaque année de ce problème, alors qu’ils sont plus de 35.000 aux États-Unis. Le phénomène prend donc de l’ampleur alors que les bactéries elles, continuent leurs mutations. Problème, le développement de nouveaux antibiotiques est un processus long et relativement coûteux. Une soixantaine de nouveaux antibiotiques devraient toutefois débarquer sur le marché dans les années à venir alors que d’ici une dizaine d’années, 252 nouveaux antibiotiques pourraient arriver sur le marché.