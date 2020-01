Tentative d’incendie d’une structure, incendie par bombe, contribution à la délinquance d’un mineur, abus sur mineur et agression sur un représentant de la loi. Ce sont là autant de choses dont est accusée une femme en Floride aux Etats-Unis.

Attitude suspecte

Agée de 37 ans, Emily Stallard aurait essayé de détruire un magasin Walmart à Tampa, en Floride. Elle aurait mis à contribution un jeune garçon qui l’accompagnait. L’attitude qu’elle avait adoptée avait attiré l’attention de celui qui assurait la sécurité des lieux et l’a amené à contacter la police.

En effet, selon la description qui a été faite, elle circulait dans les raisons du magasin et ouvrait des articles qu’elle n’avait pas encore payés. Mais ces articles sont beaucoup plus composés des boîtes de projectiles, d’allumettes et du matériel inflammable.

Vigilance de l’agent de sécurité

A en croire les précisions qui ont été faites par le shérif Chad Chronister sur l’affaire, Emily Stallard « avait à sa disposition tous les éléments dont elle avait besoin pour causer une destruction massive ». Il a notamment salué la vigilance de l’agent assurant la sécurité pour avoir permis d’éviter un drame.

« Si ça n’avait pas été de la vigilance d’un officier qui n’était pas en service et du garde de sécurité du Walmart, elle aurait pu aller de l’avant avec son plan et causer une explosion à l’intérieur du magasin» fait observer le shérif. Notons qu’aucune information n’a été publiée sur ce qui pourrait motiver l’acte de la femme.