Alors que les États-Unis ont surpris le monde entier en frappant en Irak, tuant par la même occasion le général iranien Qassem Soleimani, la communauté internationale a décidé de réagir. Si la France a invité l’Iran à rester dans les clous et à ne pas répondre aux provocations américaines, la Chine, elle, a directement critiqué la Maison-Blanche.

En effet, à l’occasion d’un entretien organisé entre les représentants du gouvernement iranien et le ministère chinois des affaires étrangères, Pékin a affirmé qu’il était temps pour les États-Unis d’arrêter d’user et d’abuser de la force. L’idée étant ici, de montrer qu’une autre voie existe, à savoir celle du dialogue et de la diplomatie.

La Chine critique la décision américaine

Selon le gouvernement chinois, l’attitude américaine viole très clairement les lois les plus basiques des relations internationales et surtout, attise les tensions dans une région ou du monde ou la moindre petite embûche peut avoir d’incroyables répercussions. Wang Yi, ministre chinois des affaires étrangères s’est ainsi ému de voir le sort réservé aux Iraniens.

Pékin appelle au calme et au dialogue

À ce titre, la Chine a une nouvelle fois confirmé son intention de jouer de sa stature internationale afin de peser dans les échanges internationaux et agira en conséquence afin de continuer à garantir la paix et la sécurité dans la région du Golfe. Une affirmation à laquelle les autorités iraniennes n’ont pas encore réagi, mais qui prouve que les liens entre les deux nations sont de plus en plus étroits.