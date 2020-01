Cela fait plusieurs semaines maintenant que l’Australie se consume inexorablement. L’État continent de l’Océanie est en proie à des incendies monstres qui sont en train de tout ravager sur leur passage. Des milliers de pompiers australiens ainsi que des volontaires se battent héroïquement jour et nuit pour venir à vous des flammes. Plusieurs milliers d’hectares sont déjà parti en fumée et des habitants ont été évacué vers des zones plus sûres.

Pour le moment, rien ne permet d’affirmer que les incendies vont s’atténuer car il y a eu une hausse des températures qui favorise l’expansion des flammes. C’est dans ce contexte que plusieurs événements majeurs ont été annulés sur le territoire australien.

Adjani priorise sa santé

Isabelle Adjani, la célèbre actrice française devait se produire à l’Opéra de Sydney, mais vu les incendies qui font d’énormes dégâts en Australie, la vedette française a décidé d’annuler sa prestation. Selon les informations des médias français, Isabelle Adjani craint que les fumées nocives des incendies aient des conséquences sur sa santé.

A noter qu’Isabelle Adjani était l’une des principales têtes d’affiche de la pièce de théâtre Opening Night. Du côté de l’Australie, c’est la désolation totale, les responsables de l’événement culturel qui avaient mis les petits plats dans les grands et qui avaient donné des gages de sécurité à Isabelle Adjani furent atterrés par la décision de l’actrice.

Du côté des proches d’Adjani on affirme que la vedette ne veut prendre aucun risque pour sa santé. “C’est dû à une conjonction entre des raisons médicales d’Isabelle et la situation dans laquelle se trouve l’Australie. Le médecin lui a dit qu’il était trop dangereux pour elle de s’exposer aux fumées” dira un responsable de la pièce Opening Night.