La cérémonie de remise du trophée du Ballon d’Or Africain s’est tenue ce mardi 07 janvier en Égypte. Comme pressenti, le sénégalais Sadio Mané s’est vu discerner le trophée. Les deux autres favoris, Mouhamed Salah et Riyad Mahrez n’ont pas fait le déplacement en terres égyptiennes. Une situation mise en avant par le maître de cérémonie, Samuel Eto’o.

Le message de Samuel Eto’o

L’ancien international camerounais, après avoir remis à Sadio Mané son trophée était visiblement remonté contre l’absence de Mouhamed Salah et Riyad Mahrez : “j’aimerais dire quelque chose au champion que tu es : tu es un champion car tu sais gagner et tu sais perdre aussi. Tu étais à Dakar et tu es là aussi au Caire” a déclaré Samuel Eto’o à l’endroit de Sadio Mané. Les propos de Samuel Eto’o, perçus comme une pique envers les absents sont largement repris par la presse en ligne et dans les réseaux sociaux.

La réaction de Mouhamed Salah



Certains supporters de Sadio Mané n’ont pas tardé à évoquer la concurrence entre ce dernier et son coéquipier de Liverpool, Mouhamed Salah, comme motif de son absence à la cérémonie de remise de trophée. Salah, vainqueur du Ballon d’Or 2018, avait été sacré à Dakar en présence de Sadio Mané. Le joueur égyptien a tout de même adressé ses félicitations à son coéquipier à travers un court message posté sur son compte Instagram : “félicitations frère“.