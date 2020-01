Des rappeurs ont récemment été arrêtés dans une affaire de prostitution en Belgique. L’arrestation a eu lieu suite à la libération d’une adolescente de 16 ans qu’un gang forçait à se prostituer. Hier mercredi 15 janvier 2020, le bureau du procureur de Bruxelles a fait savoir que sept personnes notamment des rappeurs et « l’organisateur de la prostitution de la fille » ont été arrêtées et placées en détention préventive. Le parquet a ajouté qu’il se peut que le dossier révèle que d’autres jeunes filles de nationalités françaises « auraient aussi été victimes de ces faits. Une enquête est bien évidemment toujours en cours afin d’identifier ces dernières ».

Elle avait fugué

L’adolescente de 16 ans ayant été libérée avait fui son domicile depuis la fin du mois de novembre dernier, à cause d’une dispute à l’école. Selon un quotidien flamand, elle avait emprunté la route de la Belgique en compagnie de son petit copain qui l’a « vendue pour 2000 euros ». La jeune fille avait été enfermée dans une résidence située dans la commune d’Uccle en région bruxelloise, où elle était forcée à vendre son corps. D’après un média belge, c’est dans cette maison que la police judiciaire l’a trouvée grâce à l’alerte donnée par une connaissance. A en croire le média flamand, 160 hommes l’auraient contacté en deux semaines, via une plateforme internet dont la gestion était assurée par le gang.

Ils avaient été condamnés

Les rapports sexuels se seraient déroulés dans un hôtel de Bruxelles et dans la maison uccloise. Le média belge a précisé que parmi les sept suspects figurent deux rappeurs bruxellois « Le You » et « Aze2dine ». Il y a quatre ans, ceux-ci avaient été condamnés pour viol et incitation à la débauche de jeunes femmes qu’ils avaient mis sur le même site de prostitution. Ils sont actuellement suspectés d’ « exploitation de la prostitution d’une mineure de plus de 16 ans, avec la circonstance qu’il s’agit de l’activité principale d’une association, et de traite des êtres humains ».